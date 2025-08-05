В Ізмаїлі під час перевірки документів застрелено поліцейського

В Ізмаїлі Одеської області затримано чоловіка, який смертельно поранив поліцейського під час виконання службових обов'язків. Інцидент стався 5 серпня близько 18:00 на околиці міста Ізмаїл.

Як повідомляє Нацполіція, співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили 45-річного водія мопеда для перевірки документів. Чоловік поводився агресивно, дістав вогнепальну зброю і почав стріляти по поліцейських.



В результаті один із правоохоронців отримав вогнепальне поранення. У відповідь він застосував табельну зброю та поранив нападника.

Обох було госпіталізовано, проте старший лейтенант поліції помер у лікарні від отриманих травм. Підозрюваний із вогнепальними пораненнями перебуває під охороною в медустанові.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України — «посягання на життя співробітника правоохоронного органу». Санкція статті передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі, йдеться у повідомленні.