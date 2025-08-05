Військовий удар по автозаправці у Харкові: поранено 20-річну дівчину

У вівторок, 5 серпня, близько 21:35 російські військові атакували ударним дроном територію міста Харкова. Ворожий безпілотник влучив у цивільний об'єкт у Київському районі міста.

Внаслідок атаки було поранено 20-річну дівчину, яка перебувала на автозаправній станції. Постраждалу доправили до медичного закладу, повідомляє харківська поліція.



Удару зазнала автозаправка. На місце події прибули слідчо-оперативна група, керівництво районного управління поліції, експерти-вибухотехніки та криміналісти.



Співробітники поліції задокументували наслідки атаки з боку країни-агресора та зібрали речові докази. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (військові злочини).

Нагадаємо, Лозова в Харківській області зазнала наймасовішого обстрілу з початку повномасштабного вторгнення.