Безпілотники масовано атакували російський Брянськ: у районі нафтобази видно дим

Вночі 6 серпня дрони масовано атакували російське місто Брянськ: пролунало щонайменше 10 вибухів, після кількох ударів піднявся чорний дим у районі місцевої нафтобази.
Атака на Брянськ розпочалася під ранок, близько 5 години 6 серпня, повідомили російські телеграм-канали. Пролунала серія вибухів, кілька безпілотників нібито було збито протиповітряною обороною.
«Очевидці повідомляють про стовп густого чорного диму на місці падіння уламків БпЛА в одному з районів Брянська, також про звуки прольоту дронів та вибухи повідомляють мешканці інших районів області», — йдеться у повідомленні.
У мережі також розповсюдили кадри наслідків атаки по Брянську.
Офіційної інформації щодо атаки з нафтобази у Брянську на момент публікації не надходило.
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