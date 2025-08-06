Безпілотники масовано атакували російський Брянськ: у районі нафтобази видно дим

Густий чорний дим піднімається в районі нафтобази у російському Брянську після масованої атаки дронів. Фото: Exilenova+/Телеграм

Вночі 6 серпня дрони масовано атакували російське місто Брянськ: пролунало щонайменше 10 вибухів, після кількох ударів піднявся чорний дим у районі місцевої нафтобази.

Атака на Брянськ розпочалася під ранок, близько 5 години 6 серпня, повідомили російські телеграм-канали. Пролунала серія вибухів, кілька безпілотників нібито було збито протиповітряною обороною.

«Очевидці повідомляють про стовп густого чорного диму на місці падіння уламків БпЛА в одному з районів Брянська, також про звуки прольоту дронів та вибухи повідомляють мешканці інших районів області», — йдеться у повідомленні.

У мережі також розповсюдили кадри наслідків атаки по Брянську.

Офіційної інформації щодо атаки з нафтобази у Брянську на момент публікації не надходило.