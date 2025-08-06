За ніч сили ППО збили 36 дронів

ППО збила 36 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч на 6 серпня запустила Україною 45 дронів з трьох напрямків. Протиповітряній обороні вдалося збити 36 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 6 серпня (з 20:30 5 серпня) противник атакував 45-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ; Чауда — Крим», — йдеться у повідомленні.





Станом на 09:00 протиповітряна оборона збили 36 російських БПЛА типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході України.



Крім того, зафіксовано попадання 9 БпЛА на 3 локації, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.



Раніше ми писали, що вночі 6 серпня дрони масовано атакували російське місто Брянськ: пролунало щонайменше 10 вибухів, після кількох ударів піднявся чорний дим у районі місцевої нафтобази.

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