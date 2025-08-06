За добу одна людина загинула і семеро постраждали внаслідок російських ударів у Донецькій області

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

У Донецькій області минулої доби, 5 серпня, загинула одна людина в прифронтовому Покровську Донецької області. Внаслідок ударів є постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 5 серпня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — в Покровську», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 7 людей отримали поранення у Покровську, Костянтинівці та Зарічному.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3394 особи, також є постраждалі — 7761 особа. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що вночі 6 серпня дрони масовано атакували російське місто Брянськ: пролунало щонайменше 10 вибухів, після кількох ударів піднявся чорний дим у районі місцевої нафтобази.

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