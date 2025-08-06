Війська РФ вдарили по газовій станції на Одещині: сотні сімей залишилися без газу

Російські окупаційні війська вночі вдарили по газовій станції на Одещині. Сотні сімей залишилися без газу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своєму телеграм-каналі.

«Сотні сімей залишилися без газу. І це був свідомий удар по нашій підготовці до опалювального сезону, абсолютно цинічний, як кожен російський удар по енергетиці. Харківська, Донецька області – били по приватних будинках людей» , — написав Зеленський.

Пожежу в Новосільському Ізмаїльського району було видно навіть у Румунії, пишуть місцеві паблики.

За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, зараз проводяться роботи з випуску газу із системи. Вогнем знищено виробниче обладнання.

Внаслідок пошкодження магістрального газопроводу тимчасово відключено 2500 абонентів.