Війська РФ вдарили по газовій станції на Одещині: сотні сімей залишилися без газу

Російські окупаційні війська вночі вдарили по газовій станції на Одещині. Сотні сімей залишилися без газу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своєму телеграм-каналі.
«Сотні сімей залишилися без газу. І це був свідомий удар по нашій підготовці до опалювального сезону, абсолютно цинічний, як кожен російський удар по енергетиці. Харківська, Донецька області – били по приватних будинках людей» , — написав Зеленський.
Пожежу в Новосільському Ізмаїльського району було видно навіть у Румунії, пишуть місцеві паблики.
За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, зараз проводяться роботи з випуску газу із системи. Вогнем знищено виробниче обладнання.
Внаслідок пошкодження магістрального газопроводу тимчасово відключено 2500 абонентів.
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