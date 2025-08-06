У Сімферополі розставили картонних військових для агітації

В окупованому Сімферополі росіяни масово розставили картонні фігури своїх військових, щоб агітувати місцевих жителів підписувати контракт з армією РФ. Про це повідомляє рух опору на тимчасово окупованих територіях «Жовта Стрічка».
За даними активістів, ці фігури стоять всюди: на центральних вулицях, біля адмінбудівель, у спальних районах і навіть на пляжах. Аналогічні «картонні агітатори» раніше з'являлися в Мелітополі, Маріуполі та Донецьку.
В опорі підкреслюють: такі методи — показник відчаю і нестачі живих рекрутів.
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