У Сімферополі розставили картонних військових для агітації

Картонна фігура «військового» РФ у Сімферополі — агітація на тлі окупації.

В окупованому Сімферополі росіяни масово розставили картонні фігури своїх військових, щоб агітувати місцевих жителів підписувати контракт з армією РФ. Про це повідомляє рух опору на тимчасово окупованих територіях «Жовта Стрічка».



За даними активістів, ці фігури стоять всюди: на центральних вулицях, біля адмінбудівель, у спальних районах і навіть на пляжах. Аналогічні «картонні агітатори» раніше з'являлися в Мелітополі, Маріуполі та Донецьку.



В опорі підкреслюють: такі методи — показник відчаю і нестачі живих рекрутів.