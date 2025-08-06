Путін розпочав зустріч зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом у Кремлі

У Кремлі розпочалася зустріч Путіна та Віткоффа. Фото: Kremlin. ru

Зустріч Володимира Путіна зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом розпочалася у Кремлі. Про це повідомляє ТАСС.

Спецпосланець президента США прилетів до Москви сьогодні вранці.

Напередодні Дональд Трамп говорив, що за підсумками цієї зустрічі ухвалить рішення щодо санкцій проти Росії.

Серед заходів, доступних Трампу, — нові мита для країн, які продовжують купувати російську підсанкційну нафту (її найбільшими покупцями залишаються Китай та Індія).

Раніше стало відомо, що сьогодні близько 23:30 Трамп виступить із заявою з Овального кабінету. Тема виступу не вказується.