Російський дрон ударив по Краматорську: є пошкодження

Російська армія ввечері 5 серпня атакувала Краматорськ Донецької області. Внаслідок ударів є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«Вночі, 5 серпня о 23:48, Краматорськ зазнав ворожого обстрілу. Із застосуванням БпЛА «Молнія-2», російські війська завдали удару по приватному сектору», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що інформації щодо загиблих та постраждалих немає.



Крім того, пошкоджено два будинки.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ минулої доби, 5 серпня, двічі обстріляли Покровську громаду Донецької області. Внаслідок атак загинув один мирний житель, троє мешканців постраждали.

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