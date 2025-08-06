Кремль вивозить українську молодь на «вахти зомбування»

Кремль вивіз українську молодь з тимчасово окупованих територій Донецької області на «вахту зомбування» до Росії. Про це повідомляє Центр національного опору (ЦНС).
Під приводом участі в «вахті пам'яті» студентів відправили під Ржев, де замість освітніх заходів їм нав'язували російську пропаганду:
У ЦНС підкреслюють: за фасадом «патріотичного виховання» ховається спроба стерти українську ідентичність і виростити з підлітків покірних громадян РФ з культом війни й ненависті.
Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що мілітаризація луганської молоді посилюється. Нагадаємо, Росія навчає «наставників» для промивання мізків дітям на ТОТ.
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