Українська молодь проходить етап ідеологічної обробки у РФ. Ілюстрація ЦНС, створена за допомогою ШІ.

Кремль вивіз українську молодь з тимчасово окупованих територій Донецької області на «вахту зомбування» до Росії. Про це повідомляє Центр національного опору (ЦНС).

Під приводом участі в «вахті пам'яті» студентів відправили під Ржев, де замість освітніх заходів їм нав'язували російську пропаганду:

Годували міфами про «велику перемогу»

Возили по «місцях бойової слави»

Вчили, кого слід «любити», а кого — «ненавидіти»

У ЦНС підкреслюють: за фасадом «патріотичного виховання» ховається спроба стерти українську ідентичність і виростити з підлітків покірних громадян РФ з культом війни й ненависті.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що мілітаризація луганської молоді посилюється. Нагадаємо, Росія навчає «наставників» для промивання мізків дітям на ТОТ.