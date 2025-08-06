Мати Рамзана Кадирова «нагородили» за заслуги перед Херсонською областю

Сальдо нагородив мати Кадирова орденом. Фото: скриншот з відео

Так званий «губернатор» Херсонської області Володимир Сальдо нагородив матір голови Чечні Рамзана Кадирова Аймані Кадирову орденом «За заслуги перед Херсонською областю» І ступеня. Про це повідомив голова уряду Магомед Даудов.



За словами Даудова, ордену вона нагороджена «за великий особистий внесок у зміцнення бойової співдружності та сприяння у вирішенні завдань під час проведення спеціальної військової операції на території області».



Варто уточнити, 2022 року глава Кремля Володимир Путін нагородив Аймані Кадирову орденом Пошани «за активну громадську діяльність», також вона була нагороджена орденом Дружби «ДНР».



Аймані Кадирова має такі нагороди: орден Пошани (2022), орден Дружби (2008), відзнака «За благодіяння» (2021) та медаль «За сприяння Росгвардії».

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