У Києві — потоп: зливи затопили вулиці міста

У Києві сьогодні, 6 серпня, сильні зливи затопили вулиці. На деяких вулицях — люди до пояса у воді. Також вода затікає у громадський транспорт та автомобілі.



Спостерігаються перебої зі світлом в області. Повалено дерева. Крім об'ємного дощу у Києві та області випав град.



У Києві у четвер, 7 серпня, вночі місцями короткочасний дощ, удень без опадів. Температура вночі 15-17 °, вдень 23-25 °. У п'ятницю в столиці буде без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15 °, вдень 25-27 °.

Короткочасні дощі з грозами очікуються також вночі у четвер, 7 серпня, місцями у більшості північних та центральних областей України, а вдень на сході та південному сході на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних областях вночі 7-12°, вдень 20-25°; на півдні та південному сході країни вночі 18-23°, вдень 28-33°; на іншій території вночі 13-18 °, вдень 22-27 °.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень у Києві найвища температура 7 серпня була 38,0° у 2010 році, найнижча 8,7° у 1923 році.

У п'ятницю, 8 серпня, в Україні без опадів. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний, 5-10 м/с.

Температура на півдні та південному сході країни вночі 15-20°, вдень 26-31°; на решті території вночі 10-15 °, вдень 22-27 °.