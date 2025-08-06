РФ просунулася в Серебрянському лісі та біля чотирьох сіл — DeepState

Випалений ліс в районі Серебрянки, де просунулися війська РФ

Окупаційні війська РФ просунулися в районі Серебрянського лісництва і біля чотирьох населених пунктів. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Просування російських сил поблизу Торського.

За їхніми даними, зафіксовано просування російських сил поблизу Торського, Голубівки, Новохатського та Олександро-Калинового.

Просування російських сил поблизу Голубівки.

Просування російських сил поблизу Новохатського.

Просування російських сил поблизу Олександро-Калинового.

Загалом за минулу добу сталося 143 бойові зіткнення. На Покровському напрямку Сили оборони України успішно відбили 52 атаки противника.



На Лиманському напрямку зафіксовано 23 російські штурми, а на Новопавлівському — 16. Нагадаємо, російська армія в ніч на 6 серпня запустила по Україні 45 дронів з трьох напрямків.