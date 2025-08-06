У Слов'янську пролунали вибухи

Сьогодні вдень у Слов'янську Донецької області пролунали вибухи

Декілька вибухів пролунало сьогодні у Слов'янську Донецької області приблизно о 13:20. Про це повідомив кореспондент «Новин Донбасу».

У місцевих пабликах мешканці опублікували фото стовпів диму після прильотів.

Наразі немає інформації про постраждалих та руйнування.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці росіяни обстріляли район біля Слов'янської ТЕС. В електромережах почалися перепади напруги. Наголошувалося, що обстрілом було пошкоджено деякі об'єкти на території ТЕС.