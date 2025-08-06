Дружківка зазнала повітряної атаки: у місті прогримів потужний вибух

У середу, 6 серпня, близько 14:36 у місті Дружківка Донецької області пролунав потужний вибух. Про це повідомив кореспондент «Новин Донбасу».

Зазначається, що перед вибухом було чути звук пролітаючего безпілотника.

Наразі немає інформації про постраждалих та руйнування.

Раніше повідомлялося, що кілька вибухів пролунало сьогодні у Слов'янську на Донеччині приблизно о 13:20. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.