В окупованому Сватовому дрон атакував авто з мирними — є жертви

В окупованому Сватовому Луганській області загинула жінка, ще двоє отримали поранення. В угрупуванні «ЛНР» заявили, що безпілотник ударив по цивільному автомобілю.

На фото у соціальних мережах — розбитий автомобіль ВАЗ-2106 у Сватовому.

Подробиці уточнюються.

В окупованому Новодружеську (Луганська область) рейсовий автобус потрапив під атаку безпілотника. В угрупованні «ЛНР» стверджують, що автобус перевозив мирних жителів із Лисичанська до Привілля. Удар стався у п'ятницю, 1 серпня, приблизно о 14:20. Однак окупаційна адміністрація заявила про нього лише через 4 дні — 5 серпня.