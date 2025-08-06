Російських окупантів змушують здавати кров для поранених військових на захопленій Донеччині

У лікарнях окупованої частини Донецької області російські військові з легкими пораненнями змушені здавати кров для тяжко поранених бойовиків. Про це повідомили у пресслужбі руху «Жовта стрічка».



Як зазначається, ця процедура проводиться централізовано і без згоди.



«Причини прості: цивільної здачі крові на ТОТ Донеччини майже немає. Люди не хочуть здавати кров, бо знають що вона в 90% піде на поранених росіян. Раніше були відносно налагоджені поставки донорської крові з РФ, але в останні місяці вони чомусь повністю припинилися», — йдеться у повідомленні



Раніше ми писали, що в мережі з'явилося відео авіаудару за командним пунктом операторів дронів РФ в Олешках, завданого 11 липня.

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