ДТП під Тулою: постраждали 17 мешканців окупованої Луганщини

Вранці 5 серпня автобус, який прямував рейсом Луганськ-Москва, потрапив у ДТП. Пригода сталася під Тулою (РФ).

В автобусі було 48 пасажирів. Попередньо постраждали понад 30 осіб, у тому числі четверо дітей. Відомостей про загиблих немає.



Серед постраждалих пасажирів автобуса — 17 мешканців окупованої Луганщини. Вісім із них отримали травми середнього та тяжкого ступеня, повідомили в угрупуванні «ЛНР».



Одна із постраждалих — 37-річна мешканка окупованої Луганщини перебуває у реанімації.

Постраждалих госпіталізували до лікарень Тули, Кіріївська та Новомосковська. Проте реабілітацію відбуватимуться у медзакладах окупованого Луганська.

Попередня причина аварії — сильний туман на цій ділянці дороги.

В окупованому Сватовому Луганській області загинула жінка, ще двоє отримали поранення. В угрупуванні «ЛНР» заявили, що безпілотник ударив по цивільному автомобілю.