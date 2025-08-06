У Покровську залишається понад 1000 людей, ситуація в місті складна

На Донеччині безпекова ситуація критична, російські війська щодня атакують регіон за допомогою авіаційних бомб, ствольної артилерії та FPV-дронів. При цьому в Покровську залишається понад тисячу людей, а в Костянтинівці — понад вісім тисяч. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«У Покровську досі залишається близько 1370 людей. Заїхати до міста майже неможливо. Працюють кілька комунальників, підрозділи поліції. У місто неможливо завести ані гуманітарну допомогу, ані медичну допомогу, майже щодня ворог руйнує Покровськ. Обстановка найскладніша», — заявив він.



За його словами, люди виїжджають із області, місяць тому виїжджали по 300-400 осіб, зараз — 600-700. У прифронтовій Костянтинівці залишається 8261 особа.



Крім того, з Краматорська та Слов'янська люди також намагаються виїжджати.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ минулої доби, 5 серпня, двічі обстріляли Покровську громаду Донецької області. Внаслідок атак загинув один мирний житель, троє мешканців постраждали. 600-700. У прифронтовій Костянтинівці залишається 8261 особа.



Крім того, з Краматорська та Слов'янська люди також намагаються виїжджати.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ минулої доби, 5 серпня, двічі обстріляли Покровську громаду Донецької області. Внаслідок атак загинув один мирний житель, троє мешканців постраждали.

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