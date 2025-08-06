Росіяни повідомили, що начальник Донецької ОВА виїхав з регіону: Філашкін розповів, де перебуває

Вадим Філашкін знаходиться на Донеччині.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін спростував повідомлення, які у соціальних мережах поширюють російські окупанти, про те, що нібито він виїхав за межі Донецької області та керує регіоном дистанційно. Про це він розповів у ефірі телемарафону.



«Я зараз перебуваю в області. На початку повномасштабного вторгнення деякі підрозділи ОВА були переміщені до міста Дніпро, це департаменти, які займаються документообігом, діловодством, бухгалтерією та організаційними питаннями», — заявив він.



Філашкін заявив, що всі військові адміністрації на Донеччині, а також обласні підрозділи Служби безпеки України, Національної поліції України, ДСНС, прокуратури «працюють у повному обсязі».

«Я, мої заступники та керівники структурних підрозділів перебуваємо на місцях. Ми працюємо в області, допомагаємо Силам оборони, будуємо оборонні рубежі, готуємо область до опалювального сезону, робимо все, щоб допомогти нашим людям у найскладніший час», — резюмував начальник адміністрації.

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