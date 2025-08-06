Мер Хіросіми: Війна в Україні показує, що уроки ядерних трагедій забуті

У 80-ті роковини атомного бомбардування Хіросіми мер міста Казумі Мацуї заявив: тривалий конфлікт в Україні свідчить про те, що світ ігнорує жахи минулого і повертається до ядерної риторики. Про це пише Guardian.



Виступаючи в Меморіальному парку миру перед жителями міста, тими, хто вижив та представниками 120 країн, Мацуї підкреслив, що ситуація в Україні, поряд із загостренням на Близькому Сході, посилює тривожну тенденцію — ядерна зброя знову починає сприйматися як допустимий інструмент міжнародної політики.



«Ці події грубо ігнорують уроки, які міжнародне співтовариство мало винести з трагедій історії», — заявив він на тлі купола Генбаку, що залишився після атаки 1945 року.

Мер звернувся до світових лідерів із закликом припинити ядерні погрози та відмовитися від ядерного шантажу. На думку Мацуї, тільки повне роззброєння може гарантувати, що трагедії, подібні до Хіросіми, більше не повторяться — ні в Україні, ні в будь-якій іншій точці світу.

Нагадаємо, що Росія масово застосовує хімічну зброю на Донецьких напрямках.