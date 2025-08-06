РФ вдень двічі обстріляла Костянтинівку: є жертва та постраждалий

Російські окупанти 6 серпня двічі вдарили по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атак одна людина загинула, також є постраждалий. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, близько 13:00 окупанти здійснили обстріл із застосуванням ударного FPV-дрона, а пізніше росіяни обстріляли місто за допомогою ствольної артилерії.



Внаслідок дронової атаки постраждала одна мирна людина. Також пошкоджено машину.



Горбунов уточнив, що під час обстрілу зі ствольної артилерії зруйновано приватний будинок, також пошкоджено лінію електропередач.



Крім того, загинула одна людина, на момент атаки вона перебувала в будинку.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ минулої доби, 5 серпня, двічі обстріляли Покровську громаду Донецької області. Внаслідок атак загинув один мирний житель, троє мешканців постраждали.

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