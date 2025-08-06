Партизан заклав вибухівку на Мі-28 в глибині РФ

Ударний вертоліт Мі-28 на авіабазі в Торжку, де український партизан заклав вибухівку.

Український диверсант заклав вибухівку на російський ударний вертоліт Мі-28 на території 344-го центру бойового застосування та перенавчання льотного складу в Торжку, Тверська область РФ. Про це повідомили в Народному Спротиві України.

Партизан заклав вибухівку на російський ударний вертоліт Мі-28.

Диверсія сталася ще 1 червня, проте про неї стало відомо тільки зараз.



У НСУ уточнюють, що пристрій спрацював, але ступінь пошкодження вертольота залишається невідомим. Попри це, дії у глибокому тилу РФ демонструють уразливість навіть ключових військових об'єктів.