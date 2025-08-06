РФ посилила військову поліцію в Олешківському районі Херсонщини

Російська військова поліція посилила присутність в Олешківському районі тимчасово окупованої Херсонської області. Як повідомляють агенти руху опору «АТЕШ», з початку липня різко зросла кількість блокпостів у населених пунктах Раденськ, Челбурда і Костогризове.
Патрулі зупиняють як військові, так і цивільні автомобілі, особливо ретельно перевіряючи документи у чоловіків.
За інформацією джерел у 26-му мотострілецькому полку ЗС РФ, саме в цьому районі почастішали випадки самовільного залишення позицій на Придніпровському напрямку. Це може пояснювати посилену присутність військової поліції — окупанти активно шукають дезертирів.
Раніше в мережі з'явилося відео ударів по командному пункту дронів РФ в Олешках.
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