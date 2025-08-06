Трамп запровадив додаткові мита для Індії через закупівлю російської нафти

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення додаткового мита у розмірі 25% на імпорт із Індії через закупівлю нафти з Росії. Відповідний указ опубліковано сьогодні на сайті Білого дому.
Вашингтон заявляє, що дії Москви щодо України залишаються «надзвичайною та явною загрозою» для нацбезпеки США.
Санкції набудуть чинності через 21 день і не стосуватимуться товарів, які вже перебувають у дорозі.
Адміністрація президента США може поширити тариф, запроваджений сьогодні проти Індії, на інші країни, які імпортують російську нафту.
Нагадаємо, сьогодні в Москві відбулася зустріч Володимира Путіна та спецпосланця президента США Стівена Віткоффа. Раніше Трамп говорив, що рішення про введення нових санкцій щодо РФ ухвалюватиметься за підсумками цієї зустрічі.
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