Під Покровськом ворог ударив по ББМ медиків, але евакуація продовжилася

На Покровському напрямку в момент евакуації поранених бійців суміжного підрозділу ворожий FPV-дрон вразив бойову бойову машину. Машина спалахнула, проте екіпаж та постраждалі зуміли вчасно відійти в укриття, повідомили у Національній поліції України.

Для посилення евакуації було залучено екіпажі бойових медиків бригади «Хижак» та батальйонів поліції особливого призначення.

Постраждалі отримали акубаротравми, вогнепальні та осколкові поранення, а також серйозні поразки шкіри, викликані тривалим перебуванням у заболоченій місцевості. Проте всі перебувають у свідомості і залишилися живими.

Як повідомляється, до прибуття евакуаційних груп піхотинці встигли ліквідувати близько десяти окупантів у стрілецькому бою та взяти в полон кількох ворогів.

Нагадаємо, екіпаж «Білі янголи» збив російський дрон під час евакуації з Покровська.