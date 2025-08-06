Момент удару авіабомби ПС ЗСУ по будівлі з російськими військовими в Кам'янському.

Під час удару авіації ЗСУ по Кам'янському в підвалі перебувало близько 30 військових ЗС РФ Про це повідомили в блозі пілотів ЗСУ «Соняшник». Як уточнюється, ситуація в районі Кам'янського (Запорізька область) залишається динамічною: бої не вщухають, а окупанти пересуваються невеликими групами.



«Наші очі почали фіксувати скупчення з ночі — ворог любить так посилати "м'ясо" по 1–3 військових РФ протягом ночі. До ранку загарбників накопичилося три десятки», — розповіли пілоти ЗСУ.



За їхніми словами, керованими авіабомбами AASM HAMMER було завдано удару прямо по підвалу, де ховалися російські військові. Попередньо, ті, хто вижив, навряд чи знову наважаться йти в штурм — або взагалі хоч кудись йти.



Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ застосував високоточну авіабомбу GBU-62 JDAM-ER для ураження штурмових груп РФ на Запорізькому напрямку.

Крім того, пілоти F-16 Повітряних сил також знищили будинок із російським десантом авіабомбами JDAM.