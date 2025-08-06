Путін готовий призупинити удари по Україні, але не завершуватиме війну

Москва може запропонувати Вашингтону так зване повітряне перемир'я — часткове призупинення ударів по Україні. Про це повідомляють американські ЗМІ, стверджуючи, що такий крок розглядається Кремлем як «жест доброї волі» на адресу Дональда Трампа. Головна мета — послабити тиск санкцій.



Під «повітряним перемир'ям» розуміється можливе припинення російських ракетних та дронових атак по українській території. Однак про завершення бойових дій не йдеться — Росія планує продовжувати війну в повному обсязі.



За оцінками одного з американських видань, за умов поточних санкцій та інтенсивності бойових дій Росія може продовжувати війну ще близько трьох років. Країна активно нарощує виробництво озброєння, у тому числі ракет і безпілотників, а також випускає більше боєприпасів, ніж США і країни НАТО разом узяті.

За даними джерел, російський Генштаб запевнив керівництво в тому, що фронт в Україні може «посипатись» протягом 2—3 місяців. Це дає Кремлю підстави вважати, що зараз не на часі завершувати конфлікт — ані армія, ані суспільство нібито не зрозуміють такого рішення.

Дивіться відео «Що таке повітряне перемир'я від Росії», підготовлене журналістами «Новини Донбасу».