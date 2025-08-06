Підвал, голодування та глухий кут: українці застрягли на грузинському кордоні

Українець Сергій Ларко, який раніше був звільнений з російської в'язниці і оголосив голодування, вже близько місяця перебуває на кордоні між Росією та Грузією, очікуючи дозволу на в'їзд. За його словами, він та ще кілька десятків українців змушені жити у підвалі грузинського прикордонного пункту «Даріалі».

В ефірі телеканалу «Дощ» Ларко розповів, що шансів на швидкий вирішення ситуації практично немає: «Ми направили офіційні запити до МЗС, консульства, грузинській владі, до прокуратури, зверталися до співробітників, але поки що безрезультатно. Останній зв'язок із консулом був — він сказав, що в дорозі. Більше жодної інформації», — зазначив він.

За словами Ларка, у нього та ще у 20 чоловіків із 97, які перебувають у підвальному приміщенні, є дійсні українські паспорти. Також він повідомив, що на території КПП утримуються і десять жінок — їхні умови проживання ще гірші.

«Вони в окремому корпусі. У туалет їх виводять лише тричі на день, душа немає, ситуація важка», — додав він.

Як повідомляється, на даний момент офіційних коментарів від грузинської сторони не надходило.

Нагадаємо, раніше «Новини Донбасу» писали , що на російсько-грузинському прикордонному пункті «Верхній Ларс» спалахнула гуманітарна криза. Експерти та активісти повідомляють про протести колишніх в'язнів, які страждають від нестачі гуманітарної допомоги та жорстоких умов утримання у підвалі буферної зони.