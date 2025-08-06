Артобстріл Нікополя: загинув 23-річний рятувальник та двоє мирних жителів

У середу, 6 серпня, внаслідок артилерійського обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині загинули троє людей, включаючи співробітника Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Серед загиблих — 23-річний рятівник Данило Хижняк та двоє цивільних. Ще чотири особи отримали поранення, троє з них — співробітники ДСНС.



За інформацією МВС, рятувальники опинилися під вогнем під час обстеження території після попереднього обстрілу. У службовий автомобіль ДСНС сталося пряме влучення зі ствольної артилерії.

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