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Артобстріл Нікополя: загинув 23-річний рятувальник та двоє мирних жителів

06 серпня 2025, 22:14

Артобстріл Нікополя: загинув 23-річний рятувальник та двоє мирних жителів

Артобстріл Нікополя: загинув 23-річний рятувальник та двоє мирних жителів

У середу, 6 серпня, внаслідок артилерійського обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині загинули троє людей, включаючи співробітника Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Серед загиблих — 23-річний рятівник Данило Хижняк та двоє цивільних. Ще чотири особи отримали поранення, троє з них співробітники ДСНС.

За інформацією МВС, рятувальники опинилися під вогнем під час обстеження території після попереднього обстрілу. У службовий автомобіль ДСНС сталося пряме влучення зі ствольної артилерії.

Нагадаємо, під Краматорськом дрон атакував авто «Укрпошти»: загинула начальниця відділення.

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