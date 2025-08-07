Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Безпілотники атакували залізничні станції у Волгоградській області Росії

07 серпня 2025, 07:08

Безпілотники атакували залізничні станції у Волгоградській області Росії

Вночі 7 серпня дрони атакували Волгоградську область Росії, де під ударом опинилася залізнична інфраструктура. На місці ураження почалася пожежа. У місцевому аеропорту запроваджено план «Килим». Атаку підтвердив губернатор регіону Андрій Бочаров.

Дрони вразили залізничну станцію у населеному пункті Суровікіно, що є важливим вузлом у логістиці росіян.

Крім того, за словами губернатора, було атаковано станцію Максима Горького. Там працюють сапери з уламками збитого безпілотника.

«Сьогодні вночі силами ППО Міноборони Росії відбито атаку БПЛА на об'єкти на території Волгоградської області. Постраждалих немає.

На залізничній станції Суровікіно виникла пожежа в адміністративній будівлі, яка оперативно усувається пожежними службами. На залізничній станції Максима Горького наразі працюють сапери з уламками ліквідованого БПЛА – пошкоджень об'єктів немає. Рух залізничного транспорту здійснюється у штатному режимі», — повідомив Бочаров.

Населений пункт Суровікіно розташований на перетині важливих залізничних напрямків:

Волгоград – Ростов-на-Дону — основна лінія для перекидання техніки та особового складу у бік окупованого Донбасу, Азовського узбережжя та Криму.

Залізниця йде через Ліхоє та Міллерове — далі розділяється до окупованих Луганська, Маріуполя, Таганрога.

У мережі також розповсюдили кадри нічної атаки по Волгоградській області Росії. На них видно, як на місці удару БПЛА спалахнула пожежа.

