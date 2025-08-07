Трамп наказав прискорити підготовку до зустрічі з Путіним — CNN

Президент США Дональд Трамп доручив своїй адміністрації прискорити підготовку до особистої зустрічі із російським лідером Володимиром Путіним, а також до тристороннього саміту за участю президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерела у Білому домі.

Зазначається, що організація подібних зустрічей зазвичай займає багато часу, проте Трамп наполягав на прискоренні процесу. Ініціатива відбулася відразу після повернення спецпредставника Трампа Стіва Уіткоффа з Москви, де той напередодні провів переговори з Путіним.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про намір провести особисту зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним уже «наступного тижня». Наступним кроком стане тристороння зустріч Трампа з Путіним та Володимиром Зеленським без участі представників Європи. На думку Трампа, тристороння зустріч може сприяти закінченню війни в Україні.