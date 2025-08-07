Путинський чиновник закликав стерти Україну з карти, а українців депортувати

Член президії Ради при президентові РФ із міжнаціональних відносин Богдан Безпалько відкрито закликає до ліквідації України як держави.

В одному із відео, опублікованому у Telegram-каналі «Луганщина оперативна», він заявляє: «Ми хочемо, щоб Україна як держава припинила своє існування. Щоб люди звідти поїхали, м'яко кажучи, у еміграцію. Або ще кудись подалі. Це наша мета».

Крім того, російський чиновник загрожує ядерними ударами по європейських країнах — Німеччині, Фінляндії та Італії. Особливого цинізму додає той факт, що Безпалько очолює організацію «Українці Росії», яка позиціонує себе як об'єднання української діаспори в РФ.

Нагадаємо, російські загарбники депортують із окупованих територій родичів бійців Збройних сил України.