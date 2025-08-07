На Дніпропетровщині через атаку безпілотників постраждали люди

Наслідки російського обстрілу на Дніпропетровщині вночі 7 серпня. Фото: ОВА

Російські військові вночі 7 серпня атакували ударними дронами Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлову інфраструктуру і є постраждалі.

Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За даними Лисака, вночі сили ППО збили в області 33 російські дрони.

Внаслідок атаки у Дніпрі постраждали четверо людей. 43-річного чоловіка та 69-річну жінку госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Глава ОВА додав, що через удари виникло кілька пожеж. Горіли адміністративний будинок, знищено 12 машин, ще 17 — пошкоджено.

Пошкоджено також 8 житлових будинків, один приватний будинок знищено. Є руйнування на території транспортного підприємства.

Зазначається, що у Павлограді зайнялися дачний будинок та авто. У Криворізькому районі — будівля, яка не експлуатується, у Кривому Розі — модульний будинок.

У Синельниківському районі внаслідок обстрілу спалахнули дах ліцею та суха трава. Пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль.

Нікопольський район агресор обстрілював артилерією та БПЛА. Було гучно у райцентрі, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.

До пошкодженого в районі загалом додалися 8 приватних будинків та п'ятиповерхівка, авто. Пошкоджено інфраструктуру, адміністративну будівлю, підприємство. Горіла бібліотека.

Олександр Вілкул повідомив про приблизно 10 нічних ударів «шахедами» по області.

«Виникло кілька пожеж. Пошкоджено модульний будинок. На місце було направлено всі оперативні служби. До 5 ранку пожежі було ліквідовано. Без втрат та постраждалих», — зазначив він.

Вілкул додав, що у Криворізькому районі противник атакував дронами Карпівську громаду. Пошкоджено будівлю, яка не експлуатується. Без втрат.