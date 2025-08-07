DeepState та Генштаб підтвердили просування військ РФ на окремих ділянках Донецької області

Російські війська просунулися на окремих ділянках фронту Донецької області. Про це свідчать оновлені дані аналітиків DeepState, які також підтверджує Генеральний штаб Збройних Сил України.

Зокрема, зміни зафіксовано в районах Білогорівки, Федорівки та Григорівки Бахмутського району, Удачного та Новомиколаївки Покровського району, а також біля Новополя Волноваського району.



За інформацією Генштабу, на Сіверському напрямку ворожі сили вісім разів штурмували позиції Сил оборони біля Григорівки. На Покровському напрямку українським воєнним вдалося відбити 38 атак супротивника, у тому числі в районі Удачного. На Новопавлівському напрямку захисники України відбили 13 ворожих штурмових дій у Новополі.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ просунулися в районі Серебрянського лісництва та біля чотирьох населених пунктів Донеччини.