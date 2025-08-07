Росіяни за добу 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області: є загиблі та поранені — ОВА

Наслідки російського обстрілу одного з населених пунктів Донецької області минулої доби. Фото: ОВА

Населені пункти Донецької області протягом минулої доби 26 разів були обстріляні військами російської окупаційної армії. Про це станом на ранок 7 серпня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено будинок та гараж, у Світлому пошкоджено 4 склади. У Шаховому зруйновано 3 будинки.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 6 будинків, магазин, гараж, 4 автомобілі, лінія електропередач та газопровід. У Миколаївці обстріляно промзону. В Олексієво-Дружківці поранено 3 особи, пошкоджено 6 будинків, авто та мопед. У Костянтинівці 1 особа загинула та 2 поранені, у Білокузьминівці — 1 особа загинула та 1 поранено.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

З лінії фронту евакуйовано 1259 осіб, зокрема 78 дітей, зазначив начальник ОВА.