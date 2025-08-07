На Донеччині затримано навідника російських атак на Слов'янськ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала чергового агента РФ, який діяв у прифронтовому регіоні. Зловмисник збирав дані для координації повітряних атак російських окупантів у Слов'янську.

За повідомленням СБУ, затриманий, 33-річний безробітний місцевий житель потрапив у поле зору російських спецслужб після публікації антиукраїнських коментарів у проросійських Telegram-каналах.

Після вербовки агент приступив до збору координат потенційних цілей для ударів із застосуванням дронів та керованих авіабомб. До списку пріоритетів ворога входили резервні командні пункти, ремонтні бази та склади постачання українських захисників.

Для розвідки цілей агент особисто обстежував територію, звертаючи увагу на місця накопичення військової техніки та особового складу Сил оборони. Також він влаштував «спостережний пункт» прямо у себе вдома — вікна його виходили на жваву дорогу, якою проходили колони бронетехніки.

Зібрану інформацію він передавав у вигляді тегів на картах Google через анонімний чат у месенджері. Намагаючись уникнути покарання, фігурант припинив зв'язок із кураторами і причаївся у власній квартирі. СБУ затримала його за місцем проживання.

