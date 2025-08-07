Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

На Донеччині затримано навідника російських атак на Слов'янськ

07 серпня 2025, 11:21

На Донеччині затримано навідника російських атак на Слов'янськ

На Донеччині затримано навідника російських атак на Слов'янськ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала чергового агента РФ, який діяв у прифронтовому регіоні. Зловмисник збирав дані для координації повітряних атак російських окупантів у Слов'янську.

За повідомленням СБУ, затриманий, 33-річний безробітний місцевий житель потрапив у поле зору російських спецслужб після публікації антиукраїнських коментарів у проросійських Telegram-каналах.

Після вербовки агент приступив до збору координат потенційних цілей для ударів із застосуванням дронів та керованих авіабомб. До списку пріоритетів ворога входили резервні командні пункти, ремонтні бази та склади постачання українських захисників.

Для розвідки цілей агент особисто обстежував територію, звертаючи увагу на місця накопичення військової техніки та особового складу Сил оборони. Також він влаштував «спостережний пункт» прямо у себе вдома — вікна його виходили на жваву дорогу, якою проходили колони бронетехніки.

Зібрану інформацію він передавав у вигляді тегів на картах Google через анонімний чат у месенджері. Намагаючись уникнути покарання, фігурант припинив зв'язок із кураторами і причаївся у власній квартирі. СБУ затримала його за місцем проживання.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині викрито «крота» у ЗСУ.

ТЕГИ

Інше
Коригувальник агент рф
Місця
Слов'янськ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:22
Вихователі у Сватовому майже рік працюють без зарплати
10:04
Знак протесту: у Луганську та Алчевську знову з'явилися жовті стрічки
17:27
РФ посилила військову поліцію в Олешківському районі Херсонщини
15:27
Російських окупантів змушують здавати кров для поранених військових на захопленій Донеччині
15:16
ДТП під Тулою: постраждали 17 мешканців окупованої Луганщини
15:07
В окупованому Сватовому дрон атакував авто з мирними — є жертви
13:48
Мати Рамзана Кадирова «нагородили» за заслуги перед Херсонською областю
13:43
Кремль вивозить українську молодь на «вахти зомбування»
12:12
У Сімферополі розставили картонних військових для агітації
11:44
У мережі з'явилося відео ударів по командному пункту дронів РФ в Олешках
10:44
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
20:58
Донецьк на межі: без води та тепла — що чекає на регіон восени
17:27
РФ погрожує відібрати санаторії на окупованих територіях
14:55
«ЛНР» заявила про обстріл рейсового автобуса та жертви — через 4 дні після інциденту
13:52
Пушилін попросив Путіна добудувати скандальний водогін з Дону
23:16
Окупанти перетворюють захоплений Донбас на зону терору: заарештовано десятки мирних жителів
17:55
У Севастополі 117 російських загарбників готують до роботи в адміністрації
15:35
РФ згортає «відновлення» окупованих територій
15:26
Сили оборони на захопленій частині Запорізької області знищили ЗРК С-300 росіян
13:43
Дрони СБУ вразили 5 російських винищувачів на аеродромі в окупованому Криму
усі новини
12:07
Затримано банду грабіжників: серед жертв — воєнний ЗСУ
11:27
У РФ офіційно оголосили, що зустріч Путіна та Трампа пройде вже найближчими днями
11:22
Вихователі у Сватовому майже рік працюють без зарплати
11:21
На Донеччині затримано навідника російських атак на Слов'янськ
10:57
Росіяни за добу 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області: є загиблі та поранені — ОВА
10:33
DeepState та Генштаб підтвердили просування військ РФ на окремих ділянках Донецької області
10:29
На Дніпропетровщині через атаку безпілотників постраждали люди
10:04
Знак протесту: у Луганську та Алчевську знову з'явилися жовті стрічки
09:41
Путинський чиновник закликав стерти Україну з карти, а українців депортувати
09:13
Трамп наказав прискорити підготовку до зустрічі з Путіним — CNN
08:29
Ніч вибухів на півдні РФ: горить Афіпський НПЗ, закривався Кримський міст
07:38
Російський десант може висадитися в Херсоні вже найближчим часом — CNN
07:08
Безпілотники атакували залізничні станції у Волгоградській області Росії
22:51
Трамп запропонував зустрітися з Путіним вже наступного тижня — NYT
22:14
Артобстріл Нікополя: загинув 23-річний рятувальник та двоє мирних жителів
21:41
Підвал, голодування та глухий кут: українці застрягли на грузинському кордоні
20:42
Трамп оголосив про початок шляху до завершення конфлікту після візиту Уіткоффа до Кремля
20:00
Під Краматорськом дрон атакував авто «Укрпошти»: загинула начальниця відділення
18:58
Путін готовий призупинити удари по Україні, але не завершуватиме війну
18:04
Під час удару авіації ЗСУ по Кам'янському в підвалі перебувало близько 30 військових ЗС РФ
усі новини
ВІДЕО
Затримано банду грабіжників: серед жертв — воєнний ЗСУ Затримано банду грабіжників: серед жертв — воєнний ЗСУ
07 серпня, 12:07
Путинський чиновник закликав стерти Україну з карти, а українців депортувати Путинський чиновник закликав стерти Україну з карти, а українців депортувати
07 серпня, 09:41
Ніч вибухів на півдні РФ: горить Афіпський НПЗ, закривався Кримський міст Ніч вибухів на півдні РФ: горить Афіпський НПЗ, закривався Кримський міст
07 серпня, 08:29
Пожежа на залізничній станції в Суровікіному Волгоградської області РФ виникла після атаки безпілотника. Фото: ASTRA Безпілотники атакували залізничні станції у Волгоградській області Росії
07 серпня, 07:08
Підвал, голодування та глухий кут: українці застрягли на грузинському кордоні Підвал, голодування та глухий кут: українці застрягли на грузинському кордоні
06 серпня, 21:41
Путін готовий призупинити удари по Україні, але не завершуватиме війну Путін готовий призупинити удари по Україні, але не завершуватиме війну
06 серпня, 18:58
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір