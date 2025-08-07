Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Вихователі у Сватовому майже рік працюють без зарплати

07 серпня 2025, 11:22

Вихователька дитсадка на тимчасово окупованій Луганщині. Заклад руйнується, а зарплати не виплачуються вже майже рік. Ілюстрація ЦНС, створена ШІ. Вихователька дитсадка на тимчасово окупованій Луганщині. Заклад руйнується, а зарплати не виплачуються вже майже рік. Ілюстрація ЦНС, створена ШІ.

У Сватовому Луганської області працівники дитячого садка «Ромашка» майже рік працювали без оплати. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

З жовтня 2024 року по липень 2025 року чотирьом працівникам установи не виплачували зарплату. Загальна сума боргу — майже 1 мільйон рублів.

ЦНС фіксує системну кризу з виплатами на ТОТ. Окупанти прикриваються гучними заявами про «турботу» і «відновлення», але за цим стоять байдужість, корупція і безгосподарність.

У Центрі підкреслюють, що педагоги, які працюють з дітьми на ТОТ, змушені виживати без зарплат, підтримки й поваги.

Нагадаємо, РФ згортає «відновлення» окупованих територій.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

