Затримано банду грабіжників: серед жертв — війсковий ЗСУ

На Кіровоградщині поліція викрила злочинну групу, причетну до крадіжок, здирств та розбоїв. Очолював банду 44-річний кримінальний авторитет на прізвисько Васо, який раніше був так званим «смотрящим» за Кропивницьким СІЗО. У складі угруповання — семеро чоловіків і жінок віком від 21 до 38 років.



Зловмисники знайомилися з жертвами, підсипали їм препарати на кшталт «клофеліну» або «азалептолу», потім отримували доступ до телефонів та банківських рахунків, викрадаючи гроші. У ряді випадків потерпілим загрожували насильством, вимагаючи «боргів», яких не існувало.

Однією з перших заяв до поліції стало повідомлення від військовослужбовця ЗСУ, який у листопаді 2024 року повідомив про викрадення понад 51 000 гривень зі своєї банківської картки.



Правоохоронці задокументували щонайменше 10 епізодів. Збитки – близько 400 000 гривень. Учасникам групи загрожує до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. Слідство продовжується.