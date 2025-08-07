Щонайменше 8 потужних вибухів прогриміли у Дружківці: повідомляють про пожежу у приватному секторі

У Дружківці пролунали потужні вибухи, повідомляють про пожежі. Фото: Дружківка інфо/Тelegram

У четвер, 5 серпня, приблизно о 12:25 місто Дружківка Донецької області зазнало російського обстрілу. За повідомленням кореспондента «Новин Донбасу», у місті прогриміло щонайменше вісім потужних вибухів.

Попередньо противник використав для атаки по Дружківці РСЗВ.

Місцеві жителі у пабликах пишуть про як мінімум одну пожежу у приватному секторі в одному із селищ міста.

Інформації про постраждалих і руйнування в результаті атаки на цей час немає.

Раніше повідомлялося, що в середу, 6 серпня, всього за 11 кілометрів від Краматорська, у службовий автомобіль пересувного відділення «Укрпошти» влучив російський FPV-дрон. Внаслідок атаки загинула начальниця пересувного відділення Ольга Бордунова. Завдяки оперативним діям бійців 56-ї бригади водію вдалося вижити.