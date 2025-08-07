ГУР вразило базу ППО на Ай-Петрі та катер РФ біля узбережжя

Дрони ГУР знищили десантний катер РФ «БК-16».

Ворожі РЛС під куполами, десантний катер і база ППО на Ай-Петрі — нова здобич розвідників ГУР у Криму, повідомляє пресцентр Головного управління розвідки. Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває.

Ухиляючись від російських ракет, бойові дрони спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» завдали успішного удару по ворожому десантному катеру проєкту 02510 «БК-16», а також знищили російські радіолокаційні станції:

РЛС «Небо-СВУ»

РЛС «Подльот-К1»

РЛС 96Л6Е

Після серйозних втрат в системі ППО, завданих, зокрема, «Примарами», російські окупанти почали ховати свої дорогі комплекси під захисними куполами.







Однак ще один з таких об'єктівспеціальний підрозділ ГУР успішно вразив на горі Ай-Петрі, де була розміщена база ППО 3-го радіотехнічного полку (в/ч 85683-А).