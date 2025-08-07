Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Працівники ТЦК і СП з 1 вересня зобов'язані будуть носити натільні камери — Шмигаль

07 серпня 2025, 13:49

З 1 вересня всі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) будуть зобов'язані носити натільні камери.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у Телеграм у четвер, 7 серпня.

«Міноборони посилює прозорість роботи ТЦК та СП. З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобов'язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачено дисциплінарну відповідальність», – написав він.

За словами Шмигаля, «цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін».

«Наразі забезпеченість засобами фіксації становить близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткового обладнання», – додав міністр.

