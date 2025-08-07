Генпрокуратура України звинуватила начальника СІЗО Таганрога в організації тортур журналістки Вікторії Рощиної

Журналістка Вікторія Рощина. Фото: Слідство. Інфо

Офіс генерального прокурора України повідомив про заочну підозру начальника слідчого ізолятора №2 у Таганрозі у справі про організацію тортур журналістки Вікторії Рощиної.

За даними слідства, Рощина утримувалась у цій установі після її етапування російськими військовими з окупованої території Запорізької області.

Як йдеться в офіційному повідомленні ОГП, у СІЗО журналістка піддавалася «систематичним тортурам, побиттям, приниженням, погрозам, жорстким обмеженням у доступі до медичної допомоги, питної води та їжі». Також повідомляється про застосування до неї фізичних покарань та психологічного тиску з метою примусу до співпраці з адміністрацією ізолятора.

Українські прокурори зазначають, що підозрюваний знав про цивільний статус Рощиною, проте, незважаючи на це, допустив порушення норм міжнародного гуманітарного права, включаючи положення Женевської конвенції.

Церемонія прощання з Вікторією Рощиною відбудеться 8 серпня у Києві: спочатку у Михайлівському соборі, потім на Майдані Незалежності пройде коротка громадянська панахида. Похорон запланований на Байковому цвинтарі.

У квітні цього року стало відомо, що журналістку Вікторію Рощину, яка понад рік провела у російському полоні, повернули Україні з видаленими внутрішніми органами.

Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, куди вирушила з журналістською місією. Майже через рік, у травні 2024-го, Росія визнала її затримання. У жовтні стало відомо про її загибель у російському ув'язненні.

Другого серпня 2025 року стало відомо, що президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом Свободи загиблу в російському полоні журналістку з Кривого Рогу Вікторію Рощину.