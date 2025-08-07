П'ятеро людей постраждали під час обстрілу Дружківки

Росіяни атакували Дружківку. Фото: прокуратура

Російська армія обстріляла Дружківку Донецької області у четвер, 7 серпня. Внаслідок ударів п'ять людей постраждали. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«Ворожі боєприпаси поцілили по приватному сектору міста. Цього разу російські війська вдарили по цивільній інфраструктурі з використанням РСЗВ «Смерч»», — йдеться у повідомленні.



У чотирьох жінок та чоловіка діагностовано мінно-вибухові травми та перелом ноги. Потерпілим надається кваліфікована медична допомога.





Крім того, пошкоджено житлові будинки та автомобілі.



Краматорська прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом військового злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що населені пункти Донецької області за 6 серпня 26 разів обстріляли війська російської окупаційної армії.

