П'ятеро людей постраждали під час обстрілу Дружківки

07 серпня 2025, 15:38

П'ятеро людей постраждали під час обстрілу Дружківки

Росіяни атакували Дружківку. Фото: прокуратура Росіяни атакували Дружківку. Фото: прокуратура

Російська армія обстріляла Дружківку Донецької області у четвер, 7 серпня. Внаслідок ударів п'ять людей постраждали. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

«Ворожі боєприпаси поцілили по приватному сектору міста. Цього разу російські війська вдарили по цивільній інфраструктурі з використанням РСЗВ «Смерч»», — йдеться у повідомленні.

У чотирьох жінок та чоловіка діагностовано мінно-вибухові травми та перелом ноги. Потерпілим надається кваліфікована медична допомога.



Крім того, пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

Краматорська прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом військового злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше ми писали, що населені пункти Донецької області за 6 серпня 26 разів обстріляли війська російської окупаційної армії.

