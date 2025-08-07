ЗСУ підірвали мости у Брянській та Білгородській областях — Андрющенко Time

Українські дрони підірвали два мости у Брянській та Білгородській областях РФ. Відео з моменту вибухів опублікував Telegram-канал «Андрющенко Time».



Він зазначає: «міни на цих об'єктах було встановлено заздалегідь — російські військові готувалися підірвати мости у разі відступу. Безпілотники ЗСУ лише виявили закладки та дистанційно здійснили підрив».

Цей факт наголошує, наскільки серйозно російські війська остерігаються можливого прориву кордону з боку України, пише керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Нагадаємо, піхотинці ЗСУ зачистили Радьківку під Куп'янськом. Якщо диверсійно-розвідувальні групи росіян ще блукають Соболівкою — значить, вони вже в оперативному мішку.