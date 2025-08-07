Війна спровокувала нашестя сарани — Держпродспоживслужба України

Навала сарани на півдні України — це один із наслідків екологічного терору, який РФ веде проти України та, по суті, проти всього світу. Про це в інтерв'ю виданню «РБК-Україна» розповів заступник голови Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів Вадим Чайковський.



За його словами, з 2022 по 2025 роки спалахи сарани фіксуються переважно у районах активних бойових дій. «Війна призвела до занедбаності земель уздовж лінії фронту і завдала серйозної екологічної шкоди. Одним із таких наслідків стало руйнування Каховської ГЕС. Все це створило ідеальні умови для розмноження сарани», — зазначив він.



Природні вороги сарани — птахи — практично зникли з прифронтових зон через постійні обстріли та вибухи. На відміну від них, сарана до вибухів нечутлива та активно захоплює нові території. Найбільш масштабні осередки шкідника зафіксовано у Запорізькій області.



Також сарана виявлена у Дніпропетровській, Одеській та Херсонській областях. Наразі, за інформацією Держпродспоживслужби, сарана із Запорізької області перемістилася на тимчасово окуповані території під впливом південно-західного вітру.



Наголошується, що прямих компенсацій аграріям за можливі втрати не передбачено. Фахівці можуть лише своєчасно локалізувати загрозу.

Нагадаємо, у Запорізькому районі жителі виявили винахідливість та знайшли практичне застосування сарані, перетворивши її на «золоту» наживку. Місцеві жителі використовують її як корм птахам та приманки на рибалці.