Німеччина відновила пошкоджену РЛС Patriot для України

07 серпня 2025, 17:07

07 серпня 2025, 17:07

РЛС AN/MPQ-65 американської ЗРК Patriot під час розгортання на позиції. РЛС AN/MPQ-65 американської ЗРК Patriot під час розгортання на позиції.

Німецький генерал-майор Майк Келлер повідомив, що кілька місяців тому росіянам вдалося значно пошкодити радіолокаційну станцію одного із ЗРК Patriot під час атаки. Про це повідомляє In Factum.

Про це також пише проєкт German Military Aid to Ukraine, який відстежує всі німецькі поставки Україні.

Пошкоджену РЛС доставили до Німеччини, де її спочатку визнали невідновлюваною. Однак фахівці Люфтваффе, працюючи по 16 годин на день і 6 днів на тиждень, зуміли повністю відновити систему.

У липні відновлену РЛС повернули в Україну, і вона вже встигла допомогти в перехопленні однієї з російських повітряних цілей.

