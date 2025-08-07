У Суханівці рятувальники ліквідували наслідки атаки армії РФ: рятувальники евакуювали семеро людей

У Суханівці рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу. Фото: ДСНС

Російські війська ввечері 6 серпня завдали удару по приватній забудові селища Суханівка під Слов'янськом Донецької області. Рятувальники евакуювали з небезпечної зони 7 людей та ліквідували пожежу. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 14 приватних будинків та 2 автомобілі, виникла пожежа — горіли приватний будинок, дві господарські будівлі та три автомобілі», — йдеться у повідомленні.





На місці події із небезпечної зони рятувальники евакуювали 7 осіб, серед них 2 дітей. Крім того, рятувальники ліквідували спалах на загальній площі 150 кв.





Раніше ми писали, що у прифронтовому Родинському Покровській громаді Донецької області залишається понад 700 людей. У місті продовжується евакуація місцевого населення.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях