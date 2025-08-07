Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

У Краматорській МВА спростували інформацію про розміщення військових в одному з місцевих медзакладів

У Краматорській МВА спростували інформацію про розміщення військових в одному з місцевих медзакладів

Інформація про нібито розміщення військових в одному із закладів Обласного територіального медичного об'єднання у Краматорську не відповідає дійсності. Про це сьогодні повідомила пресслужба міської військової адміністрації.

Там наголосили, що у лікувальних закладах Краматорська, як міського, так і обласного підпорядкування, розміщуються виключно структурні підрозділи сфери охорони здоров'я.

«Будь-яка інформація про можливе розміщення військових підрозділів на території закладів охорони здоров'я має виключно провокаційний характер і не відповідає дійсності», — йдеться у повідомленні.

У МВА додали, що «лікарі та допоміжний персонал лікарень міста, області та Медичних сил Збройних сил України самовіддано працюють, щоб щодня рятувати життя пацієнтів, як цивільних, так і військових».

«Як із правової, так і з моральної точки зору, медичні установи в Україні — як і в будь-якій іншій країні — не можуть бути законними військовими цілями, незважаючи на заздалегідь оголошену росіянами та їхніми адептами непідтверджену інформацію», — наголосили у МВА.

Раніше сьогодні, 7 серпня, прокремлівська агенція ТАСС з посиланням на «радника очільника ДНР» Клімаковського повідомила, що Україна нібито готує провокацію в пологовому будинку Краматорська «за аналогією з маріупольським пологовим будинком».

За заявою Клімаковського, «серед тих, кого розселили на перших поверхах будівлі як військові регулярної армії, так і іноземний контингент». Він додав, що в будівлі, як і раніше, залишаються лікарі та пацієнтки.

Нагадаємо, що удару по маріупольському пологовому будинку 9 березня 2022 року було завдано російською військовою авіацією. В результаті загинуло 5 осіб (у тому числі вагітна жінка з дитиною) і щонайменше 17 осіб дістали поранень.

Російський удар по пологовому будинку був підтверджений як відеозаписами атаки, так і свідченням багатьох очевидців.

Руйнування лікарні російським авіаударом також було підтверджено Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні. 13 квітня 2022 року експерти ОБСЄ дійшли висновку, що російський напад був умисним, і визнали те, що сталося, військовим злочином. 29 червня 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини підтвердило, що авіаудар був завданий російськими військами.

Інше
Краматорськ Пологовий будинок військові дезінформація
Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
