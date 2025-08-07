Ще троє мешканців Донеччини постраждали

Російські війська 7 серпня обстріляли населені пункти на Донеччині. Внаслідок ударів троє людей постраждали. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«По одній людині росіяни поранили в селі Шандриголово Лиманської громади, Добропілля та Костянтинівці», — уточнив він.



Філашкін уточнив, що інформація про пошкодження наразі не надходила.



Раніше ми писали, що російська армія обстріляла Дружківку Донецької області у четвер, 7 серпня. Внаслідок ударів п'ять людей постраждали.

